الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يوضح أهمية اجتماع البنك الآسيوى للاستثمار فى مصر

البنك الآسيوي للاستثمار
البنك الآسيوي للاستثمار

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكيلاني، عن أهمية الشراكة بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إن بنك الاستثمار الآسيوي يجمع بين 106 دول، وبذلك هذا دفعة قوية جدًا لأي دولة تتمتع بشراكات مع هذا البنك.

وأضاف أن انطلاق الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ بمصر ولأول مرة وذلك بحضور 106 دول، وممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية، يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير الذي تتمتع به مصر، إضافة لقوة مصر الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن مميزات البنك الأسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية أنه يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة وتسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول بدون وضع أي شروط سياسية.

اكسترا نيوز الخبير الاقتصادي محمد الكيلاني بنك الاستثمار الأسيوي شرم الشيخ

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