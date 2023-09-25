الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عميد طب طنطا: نشكر الرئيس السيسي على الدعم "اللا محدود" لملف الصحة

د.أحمد غنيم
د.أحمد غنيم

كشف د.أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، عن الجهود المبذولة في إعادة فتح مستشفى سرطان الأطفال في طنطا

قال غنيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الإثنين، إنه بدعم لوجيستي كامل من مستشفيات جامعة طنطا، مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.

أضاف: "قدمنا كل الدعم لمستشفي سرطان الأطفال بطنطا"، موضحاً أن مستشفيات سرطان الأطفال علي مستوى الجمهورية لها أماكن خاصة ومحدودة، فتم الاستفادة بكل الكوادر والخبرات من العاملين والإدارين بجهود رائعة بدعم من الدولة والقيادة السياسية.

أشار إلى أن كل ذلك يتماشي من التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030 التي هدفها الحفاظ علي صحة الانسان، موجهًا الشكر للرئيس السيسي علي الدعم اللامحدود لملف الصحة في مصر.

أحمد غنيم الصحة سي بي سي من مصر عمرو خليل

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