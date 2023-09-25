8 معلومات عن قائد الأسطول الروسي المقتول في البحر الأسود

في تطور خطير لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية التي تقترب من اتمام عامها الثاني، أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف، على مقر البحرية في سيباستوبول بشبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على قناة على "تليجرام":"قُتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، بعد ضربة صاروخية".

"الدستور" يتعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن قائدة الأسطول البحري الروسي الذي راح ضحية الضربات الأوكرانية اليوم: