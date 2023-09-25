8 معلومات عن قائد الأسطول الروسي المقتول في البحر الأسود
في تطور خطير لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية التي تقترب من اتمام عامها الثاني، أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف، على مقر البحرية في سيباستوبول بشبه جزيرة القرم.
وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على قناة على "تليجرام":"قُتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، بعد ضربة صاروخية".
"الدستور" يتعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن قائدة الأسطول البحري الروسي الذي راح ضحية الضربات الأوكرانية اليوم:
- عين الجيش الروسي قبل نحو عام الأدميرال فيكتور سوكولوف كقائد جديد لأسطول البحر الأسود، ومقره شبه جزيرة القرم، خلفاً للأدميرال إيغور أوسيبوف.
- شنت أوكرانيا الجمعة ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم، وفق ما افاد مسؤول محلي، قائلا إنه يخشى وقوع ضربة أخرى.
- كتب الحاكم الذي عينته روسيا في المنطقة الإدارية في سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايييف، على تلغرام أن العدو شن هجوما صاروخيا على المقر العام للأسطول.
- ولفت إلى أنه “يجري تحديد” حصيلة لضحايا محتملين والى أن حطاما سقط قرب مسرح لوناتشارسكي المجاور.
- أفادت وكالة تاس الرسمية الروسية، بأن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان. وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل مبنى تشتعل فيه النيران.
- ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.
- في 31 يوليو 2022، أصيب 6 أشخاص بجروح جراء ضربة بطائرة مسيّرة متفجرة على هذا المقر، وهو مبنى أبيض مهيب على الطراز الكلاسيكي، يقع في وسط سيفاستوبول بالقرب من حدائق ومتاحف يقصدها العديد من الأشخاص.
- تستهدف شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول خصوصا، منذ أسابيع عدة بهجمات أوكرانية تنفذها مسيرات جوية وبحرية على سفن وبنى تحتية عسكرية في تحد للدفاعات البحرية والجوية الروسية.