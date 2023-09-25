الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل: لولا الخطوات الاقتصادية والمشروعات القومية لكانت مصر خارج السياق الزمني

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن حلم الوصول بمصر إلى أن تلعب دورًا حيويًا إقليميًا وعالميًا كان يحتاج لخطوات إصلاح اقتصادي واسعة، بدءا من الموانئ الجديدة وقناة السويس الجديدة والتنمية الاقتصادية في سيناء حتى تساهم بـ25% من الناتج الإجمالي المحلي. 

وأضاف هشام، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تعيش في إطار تنافسي ضاغط جدا، سواء إقليمي أو دولي وهى أكثر دولة تواجه تحديات ضخمة، وبالتالي إذا لم تقم بهذه الخطوات الاقتصادية والمشروعات القومية ستخرج مع الوقت خارج السياق الزمني. 

المواطن لا يرى المجهود المبذول في الإنجاز

أوضح أن المواطن يرى دائما اللقطة الأخيرة، قد لا يرى المجهود المبذول في الإنجاز وهذا دور الإعلام، أن يقوم الخطاب الإعلامي بتوصيل الصورة كاملة للمواطن، مع اعتبار أن الإعلام يلعب دورا صعبا في ظروف استثنائية ومواجهة إعلام آخر هدام من خارج مصر.

أستاذ التمويل الخطوات الاقتصادية المشروعات القومية خارج السياق الزمني قناة السويس الجديدة الموانئ الجديدة تحديات ضخمة

مواد متعلقة

أكاديمى: الرئيس السيسى نفذ خطة الإصلاح الاقتصادى بشجاعة تحسب له

خبير: مظلة الحماية المجتمعية أنقذت المواطن من تبعات الإصلاح الاقتصادي

الحوار الوطنى.. أحمد جلال: الإصلاح الاقتصادى لا يمكن تجزئته

خبير: الإصلاح الاقتصادى "أهّل" مصر للانضمام لبريكس

أحمد ناجى: الدولة تسير فى اتجاه متوازٍ بين الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة

عمرو صالح: الرئيس وجه بوجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح الإصلاح الاقتصادى

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

كمّل مشوارك.. طلاب مصر للرئيس: الوطن يناديك لاستكمال مسيرة الإنجازات

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى