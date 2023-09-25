أستاذ تمويل: لولا الخطوات الاقتصادية والمشروعات القومية لكانت مصر خارج السياق الزمني

قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن حلم الوصول بمصر إلى أن تلعب دورًا حيويًا إقليميًا وعالميًا كان يحتاج لخطوات إصلاح اقتصادي واسعة، بدءا من الموانئ الجديدة وقناة السويس الجديدة والتنمية الاقتصادية في سيناء حتى تساهم بـ25% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف هشام، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تعيش في إطار تنافسي ضاغط جدا، سواء إقليمي أو دولي وهى أكثر دولة تواجه تحديات ضخمة، وبالتالي إذا لم تقم بهذه الخطوات الاقتصادية والمشروعات القومية ستخرج مع الوقت خارج السياق الزمني.

المواطن لا يرى المجهود المبذول في الإنجاز

أوضح أن المواطن يرى دائما اللقطة الأخيرة، قد لا يرى المجهود المبذول في الإنجاز وهذا دور الإعلام، أن يقوم الخطاب الإعلامي بتوصيل الصورة كاملة للمواطن، مع اعتبار أن الإعلام يلعب دورا صعبا في ظروف استثنائية ومواجهة إعلام آخر هدام من خارج مصر.