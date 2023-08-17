الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد ناجى: الدولة تسير فى اتجاه متوازى بين الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الدولة المصرية تسير في اتجاه متوازي بين الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف أحمد ناجي قمحة، خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية من خلال الانفراجة التي قامت بها في الحوار الوطني، من خلال السماح بخلق مساحات مشتركة تتزامن مع التطبيق العملي لعملية التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير في عملية إصلاح سياسي في الوقت الذي لا تتخلى فيه عن فكرة التنمية المستدامة. 

وأوضح أن البدء بملف قبل ملف كانت تحتمه ظروف الدولة، وهو ما كان يجب علينا فهمه جيدًا، مؤكدًا أن الإرادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت إرادة واضحة، بأن كل شيء يسير وفقًا لتوقيته، حيث كانت تواجه الدولة المصرية الكثير من العقبات على الصعيد الأمني، الصعيد الاقتصادي، ومن ثم كانت لابد أن تسابق الزمن حتى تستطيع أن تواجه هذان التحديان.

أحمد ناجي قمحة الرئيس السيسي التنمية المستدامة أهمية الاصلاح الاقتصادي الإصلاح السياسي

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