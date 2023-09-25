عفت السادات: المصريون أمام استحقاق دستوري مهم.. ومشاركتهم "ضرورية" (فيديو)

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن المصريين أمام استحقاق دستوري هام وفي مرحلة تتطلب حسن الاختيار، لذلك فإن مشاركة المواطن في العملية الانتخابية والتعبير عن رأيه ضرورية، لافتا إلى أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم منضبط ودستوري.

أضاف السادات، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، الاثنين، أن توقيتات العملية الانتخابية تعطي فرصة لخريطة طريق للانتخابات، معقبًا: "التوقيتات مناسبة جدًا، ومرحلة الانتخابات شهر كامل فرصة مناسبة، وتوقيت يستطيع أي مرشح يعبر عن برنامجه أمام الشعب".

وتابع "نحن في مرحلة فارقة وصعبة ونحتاج للمزيد من إنكار الذات لمصلحة الوطن ومقبلين على فترات يجب أن نكون على قلب رجل واحد، والشعب المصري واعي ويعرف كيف يختار".

ونوه رئيس حزب السادات الديمقراطي، بأن ما يحدث من شائعات وتشكيك لا يزعجنا، والسوشيال ميديا تعمل منذ سنوات على التشكيك في كل شيء، ولكن الضوابط الموضوعة في منتهى الانضباط وتجعلنا نشعر براحة كبيرة.