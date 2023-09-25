أحمد الطاهرى يعلن تغيير اسم "إكسترا لايف" إلى "إكسترا مشروعات"

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري إن قناة "إكسترا لايف" أصبح اسمها "إكسترا مشروعات"، مؤكدًا أنها ستبث ما تحقق من مشروعات قومية بالآلاف في مصر.

نشرات إخبارية للحديث عن المشروعات التنموية

أضاف الطاهري، خلال حلقة برنامج "كلام في السياسية"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيكون هناك نشرات إخبارية تتحدث عن المشروعات لتعرف المصريين علي هذه المشروعات وأن تعبهم لم يذهب، متسائلاً خلال الحلقة: مَن لديه حجم المشروعات التي يستوعبها 24 ساعة (بث مباشر).

وخصص الطاهري حلقة اليوم من برنامج للحديث عن "10 سنوات من الإنجازات"، للحديث عن المشروعات القومية في مصر التي وصفها رئيس البنك الآسيوي بالمعجزة التنموية.