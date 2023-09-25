الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: انتخابات المصريين بالخارج ستكون تظاهرة حب للرئيس السيسي

علاء زياد
علاء زياد

قال علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشئون المصريين في الخارج إن المصريين في الخارج يقفون خلف الرئيس السيسي بكل قوة وحسم وسيحشدون أنفسهم للتصويت في الانتخابات المقبلة لاستكمال ما حققه القيادة السياسية من تنمية واستقرار سياسي واقتصادي وإعادة مصر إلى مكانتها التي تستحقها في المحافل الدولية والعالمية.

جدول الندوات 

وأشار إلى أن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة تحديد أيام (1 و2 و3) من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر سنقوم معا بالتزامن في وضع جدول للندوات واللقاءات والتواصل مع المصريين في الخارج وتعريفهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية حقيقية وأهمية انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الجاليات المصرية بالخارج

أوضح علاء زياد أن ممثلي حزب حماة الوطن بالخارج سيقومون بالتنسيق مع الجاليات المصرية بالخارج في تسهيل عملية الانتخاب والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي والذي سيكون عرسا يعبر عن حضارة وثقافة ورقي المصريين في الخارج والتعبير عن رأيهم وانتخاب رئيس للبلاد وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكمل مسيرة البناء والتنمية.

وأكد علاء زياد أن المصريين في الخارج يدركون ويعلمون ما حققه الرئيس السيسي لأبناء الوطن وكذلك الجاليات المصرية في الخارج التي أصبحت على علاقة وثيقة ببلدها من خلال  العديد من المبادرات الداعمة للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم مصر  مثل مراكب النجاة وشركة للمصريين بالخارج والتامين  والكثير من الخدمات الأخرى.

علاء زياد حماة الوطن عبد الفتاح السيسي الانتخابات السيسي

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