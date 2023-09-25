صحفى: لا صحة لما يتم ترويجه من تطهير عرقي للأرمن بكاراباخ

قال الكاتب الصحفي أحمد شهيدوف إنه بالأمس كانت هناك بعض المباحثات من أجل الجولة الثانية بين كاراباخ وأذربيجان، وتناولت السياق الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم مد الأرمن بالغذاء والوقود لحل المشاكل التي يواجهونها.

أضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيكون هناك قرار بوجود بعض المقرات في كاراباخ التي تخص الأرمن ويستطيعون بها مناقشة مشكلاتهم وعرضها على الحكومة، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة كل ما يعرضه الأرمن من مشاكل تخصهم في عاصمة أذربيجان “باكو”، وسيكون هناك حرية وتعايش مع أهالي أذربيجان ولا يمكن منع من يريد البقاء في كاراباخ.

من يريد البقاء في أذربيجان ستعتبرهم ضمن الشعب الأذري

وأكد أن من يريد البقاء في أذربيجان ويلتزموا بقوانينها فإنها ستعتبرهم ضمن الشعب الأذري وسيتم دعمهم الشامل للتأكيد أنهم أصبحوا مواطنين.

وأكد أن كل الأرمن في كاراباخ كانت لديهم الحرية في البقاء أو المغادرة وأنه لا صحة لما تروجه وسائل الإعلام الأرمينية من أن هناك عملية تطهير عرقي للأرمن.