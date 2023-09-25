باحث سياسى: لم يتم تأكيد مقتل قائد الأسطول الروسى فى البحر الأسود

قال الباحث سياسي رامي القليوبي إنه لم يتم التأكيد على مقتل لقائد الأسطول الروسي في البحر الأسود حتى الآن، مؤكدًا أن أوكرانيا تسعى للقضاء على قيادات الجيش والأسطول الروسي لتعطيل عملية التحكم في جنوب شرق أوكرانيا والسفن بالبحر الأسود.

وأضاف القليوبي، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصريحات الرسمية التي تصدر من روسيا تركز على استهداف أماكن صنع القرار الأوكرانية وإطلاق ضربات انتقامية، مؤكدًا أن موسكو تتصدى للهجوم الأوكراني المضاد بشكل ناجح.

الهجوم المضاد وخيبة أمل غربية

وتابع أن الهجوم المضاد الذي يتم الترويج له لشهور طويلة لم يحقق أي نتائج ما أصاب الغرب بخيبة الأمل، مشيرًا إلى أن دبابات "أبرامز" التي وصلت إلى أوكرانيا قد لا يطول عمرها طويلًا في ساحة المعركة، وفق ما صرح به مسئول العمليات الأوكرانية، حيث إنها ستشن هجومًا دون غطاء جوي ما يعني أن روسيا ستستهدفها بسهولة.