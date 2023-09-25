الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بحضور عدد من السفراء.. "قصر السينما" يطلق فعاليات ملتقى أفلام المحاولة فى دورته الـ"5"

افتتاح ملتقى أفلام
افتتاح ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما

انطلقت بقصر السينما في جاردن سيتي، فعاليات الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

الافتتاح شهد حضور عدد من السفراء والدبلوماسيين

شهد الافتتاح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والسفير فيكتور هوجو سفير دولة بارجواي ضيف شرف الملتقى والسفير الفنزويلي بالقاهرة ويلمر بارنتوس، وأنخيل القنصل الفنزويلي، وفريق سفارة بارجواي من الدبلوماسيين، ولفيف من السينمائيين وأساتذة المعهد العالي للسينما.   

تضمنت الفعاليات عرض الفيلم الباراجوياني "الأرجوحة البرجوانية" الذي حصد جوائز دولية عديدة، بجانب عرض غنائي لفرقة أكوزديولا فرقة غنائية، وقدم الحفل الإعلامية مريم يعقوب.

أعقب ذلك تكريم سفير البارجوياني، ورئيس لجنة التحكيم المخرج عمر عبد العزيز، والدكتور يسري المناديلي والدكتور أشرف راجح عضوي اللجنة، كما تم إعطاء المخرج فخر الدين نجيدة والدكتور نادر رفاعي ومدير التصوير زايد نايف شهادات تكريم لدورهم في لجنة مشاهدة الأفلام، ويضم الملتقى المسابقة الرسمية 11 فيلما تسجيليا و18 فيلما روائيا قصيرا. بمشاركة المعهد العالي للسينما، والإدارة العامة للثقافة السينمائية، بالإضافة إلى أفلام نتاج ورشة ابدأ حلمك.

 ومن المقرر أن يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الثامنة مساء الجمعة المقبل 29 سبتمبر، وتمنح الجوائز لأفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم تسجيلي قصير، أفضل تجديد وابتكار، إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة.

صدور عدد خاص من "الثقافة الجديدة" عن طه حسين

في الوقت نفسه، صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الجديد أكتوبر 2023 من مجلة الثقافة الجديدة، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر. وهو العدد الذي خصصته المجلة للاحتفاء بطه حسين بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله.

وقد كتب رئيس التحرير افتتاحية هذا العدد الخاص بعنوان: "الملهم"، لافتًا النظر إلى الخصال العديدة التي تميز بها طه حسين الذي وُصف بالمفكر حينًا والأديب حينًا آخر والأستاذ الجامعي.. وكان صاحب دور بارز في مسيرة الثقافة المصرية عبر ما يزيد عن قرن من الزمان.

قصر السينما بجاردن سيتي ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبد المنعم سفير دولة بارجواي السفير الفنزويلي بالقاهرة القنصل الفنزويلي

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