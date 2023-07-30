الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

برنامج عروض الأفلام والندوات بقصر السينما خلال أغسطس

قصر السينما
قصر السينما

يشهد قصر السينما بجاردن سيتي، مجموعة من العروض السينمائية التي تقدم بالمجان للرواد، تعقبها مجموعة من الندوات الثقافية واللقاءات النقدية، ضمن برنامج فعاليات مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال أغسطس المقبل.

تبدأ العروض في الثامنة مساء خلال الفترة من 7 إلى 30 أغسطس، حيث يعرض القصر يوم 7 أغسطس فيلم "To Catch A Thief" ضمن برنامج نادي الفيلم الكلاسيكي، ويعرض يوم 8 أغسطس فيلم "Cmon Cmon" ضمن برنامج نادي السينما العالمية، يعقبه ندوة للناقد د. نادر رفاعي.

ويتضمن البرنامج الذي ينظمه القصر برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، يوم 9 أغسطس فيلم "Joyeux Noel" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية، يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل، أما يوم 14 أغسطس فيعرض فيلم "Finding  Vivien Maier" ضمن برنامج نادي سينما الفيلم التسجيلي الأجنبي، ثم ندوة للفنان تامر عبد المنعم، كما يعرض يوم 15 أغسطس فيلم "The Last Duel" ضمن نادي السينما العالمية وندوة د. نادر رفاعى، بينما يعرض يوم 16 أغسطس فيلم "The Secrets In Their Eyes" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة نشوى نبيل.

كما يعرض يوم 21 أغسطس فيلم "الفيل الأزرق" بنادي السينما بين الرواية والفيلم، وندوة للمخرج عصام حلمي، ويعرض يوم 22 أغسطس فيلم "The King Rechard" بنادي السينما العالمية وندوة د. نادر الرفاعي، فيما يقدم يوم 23 أغسطس فيلم "Cleo from 5to7" ضمن السينما الأوروبية وندوة نشوى نبيل، كما يعرض يوم 28 أغسطس  فيلم " Adventures Of Tintin"ضمن نادي سينما التحريك.

ويعرض القصر يوم 29 أغسطس فيلم Being The Ricardos بالسينما العالمية وندوة د. نادر رفاعى، وتختتم عروض القصر يوم 30 أغسطس بفيلم  "Another Round" ضمن السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل.

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