خبير: تضارب روايات الغرب حول نورد ستريم يشير للتورط فى التفجير

تساءل الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن مسار مؤشرات الاستخبارات الغربية والروسية بعد مرور عام على تفجير خط غاز "نورد ستريم" قائلاً: "يبدو أنه لغز ليس بلغز، لكن هناك تعمّدا في وجود ضبابية، خاصة من الجانب الغربي الذي تولّى التحقيقات ورفض إشراك روسيا وما طالبت به في مارس الماضي عندما طالبت بمشروع قانون في مجلس الأمن يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقدّم الدلائل، وتظهر من وراء هذا التفجير".

روسيا ليست لها مصلحة في تفجير خط “غاز نورد ستريم”

وقال أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة مع برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إن الغرب وأمريكا تحديدًا وألمانيا والسويد والدنمارك التي شكّلت 3 تحقيقات منفصلة، لو كان لديها دليل واحد فقط، على تورّط روسيا لما ترددت لحظة واحدة، ولما انتظرت هذا العام لكي تعلن أن روسيا وراء التفجير، وبالتالي فإن كل المعطيات والمنطق يقول إن روسيا ربما ليست متورطة؛ لأن روسيا ليس لها مصلحة في تفجير خط غاز "نورد ستريم"، لأن روسيا استثمرت المليارات في هذا الخط وليس لها مصلحة في التفجير، لافتاً إلى أن تضارب روايات الغرب حول نورد ستريم يشير للتورط في التفجير.