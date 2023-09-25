الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العشري: اهتمام الحكومة بالصناعات المعدنية تأكيد على الالتزام باستراتيجية توطين الصناعة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أمس الاحد، لعرض رؤيتهم فيما يتعلق بتعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، خطوة مهمة وداعمة لهذه الصناعة وتؤكد تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توطين الصناعة المصرية.

وأشاد "العشري" بما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي بتبني خطط التنمية والتطوير، وتعميق التصنيع، وزيادة معدلات الانتاج، ورفع معدلات التصدير في هذا القطاع.

كما أشاد "العشري" أيضا بإهتمام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وتأكيده علي الأهمية القصوى للصناعات المعدنية، سواء منتجًا نهائيًا أو كونها مكونًا رئيسيًا في صناعات أخرى.

وأعرب "العشري" عن تفاؤله بهذا الاجتماع، متوقعًا أن تحدث طفرة تنموية كبيرة علي صعيد تعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات المعدنية في ظل الاهتمام الحكومي، والسعي إلى تسهيل إجراءات تعميق هذه الصناعة.

وقال: “ الاجتماع يعتبر خطوة هامة نحو التنمية والتطوير في ظل اهتمام وتبني الحكومة رؤية مناقشة مطالب ومقترحات أصحاب هذا القطاع المهم علي الصعيدين المجتمعي والاقتصادي”.

الصناعات غرفة الصناعات المعدنية التنمية التجارة

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