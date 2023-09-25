الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"في ضهرك يا ريس".. أهالي السيدة زينب يوكلون الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

في ضهرك ياريس
في ضهرك ياريس

في ضهرك يا ريس.. بهذه الكلمات هتف أهالي السيدة زينب بالقاهرة الذين وقفوا أمام مقر الشهر العقاري منذ صباح اليوم لعمل توكيلات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وسط حضور أمني مكثف.

أهالي السيدة زينب يوكلون الرئيس السيسي

وشهد مكتب الشهر العقاري في السيدة زينب حضورا مكثفا للمواطنين حرصا على تقديم كامل الدعم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة، موجهين له الشكر الجزيل لدعمه للمواطنين الأكثر احتياجا في كل الأوقات.

وسبق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

أهالي السيدة زينب يوكلون الرئيس السيسي

وتضمن القرار في المادة الأولى “أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن”.

أهالي السيدة زينب يوكلون الرئيس السيسي

وجاء في القرار: “على المختص إثبات التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري ولا يعتد بغير ذلك المستند ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على نموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة، ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ويتم إثبات توثيق المواطن المؤيد بغير رسوم”.

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