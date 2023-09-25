الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل إهداءات من كتب الرئيس الصيني "شي جين بينج"

وفد صيني يزور مكتبة
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم وفدًا من المجموعة الصينية للإعلام الدولي ومكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني.

وأهدى الوفد مكتبة الإسكندرية مجموعة إصدارات الرئيس الصيني "شي جين بينج" بلغات مختلفة.

وأعرب الدكتور أحمد زايد، عن سعادته بهذا الإهداء، لافتًا إلى أنه يتطلع إلي مزيد من التعاون من خلال إنشاء برنامج بين المكتبة والمجموعة الصينية للإعلام الدولي لترجمة عددًا من كتب الأطفال إلى اللغة العربية.

تعزيز سبل التعاون مع المكتبة 

وقال قاو أن مينج؛ نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، إن المجموعة ترغب في تعزيز سبل التعاون مع المكتبة وذلك من خلال المشاركة بمعرض كتاب مكتبة الإسكندرية الدولي، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة للعلم.

وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية

وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
وفد صيني يزور مكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية المجموعة الصينية للإعلام الدولي إصدارات الرئيس الصيني تعزيز سبل التعاون الوفد الصيني

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