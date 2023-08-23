رئيس الصين: علينا دراسة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الذكاء الاصطناعي مهم جدا لكن له مخاطر كبيرة، موضحاً أنه لابد من دراسة المخاطر الناتجة عنه.

وقال رئيس الصين خلال كلمته في أعمال اليوم الثاني لقمة بريكس، اليوم الأربعاء، دولتنا حاضنة للتطور الاقتصادي في مختلف المجالات، ولكن علينا دراسة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الرئيس الصيني، نعمل على تعزيز النمو المستدام كمنصة للتعاون، فضلاً عن توسيع التعاون العسكري بين دول بريكس.

وكان وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، مساء الإثنين الماضي، لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس، وكان في استقباله بمطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرج رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته الشديدة بزيارة جنوب أفريقيا مرة أخرى، وقال إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر بشكل معمق مع نظيره الجنوب أفريقي، بشأن تعميق العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

وذكر الرئيس شي أن العلاقات القوية والمتنامية بين الصين وجنوب أفريقيا لا تفيد فقط الشعبين، بل تجلب أيضا المزيد من الاستقرار "إلى عالم يمر بتحولات واضطرابات، مضيفا أنه يعتقد أنه من خلال الجهود المتضافرة للجانبين، ستكلل الزيارة بالتأكيد بالنجاح التام".