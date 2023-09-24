فريق "سنوهتا" النرويجي يسرد قصة تصميم وبناء مكتبة الإسكندرية

يقدم أعضاء الفريق الأصلي للمكتب المعماري النرويجي "سنوهتا"، سردا لقصة تصميم وبناء مكتبة الإسكندرية الجديدة، وذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بعنوان "مكتبة الإسكندرية: إحياء الأسطورة"، يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتعد مجموعة "سنوهتا" من أنجح مكاتب التصميم والهندسة المعمارية على مستوى العالم. فمكاتبها تمتد من أوسلو وباريس وإنسبروك إلى نيويورك وهونغ كونغ وأديلايد وسان فرانسيسكو.

المسيرة المهنية للمجموعة

بدأت المجموعة مسيرتها المهنية في عام 1989 بالفوز بالمسابقة المعمارية الدولية لتصميم مبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة بمصر، وتبع ذلك الأوبرا الوطنية النرويجية والباليه في أوسلو بالنرويج، وجناح المتحف التذكاري الوطني في 11 سبتمبر في مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، ومجموعة واسعة من المشروعات الدولية من المباني المهمة حول العالم.

مُنحت "سنوهتا" جوائز دولية عديدة منها: جائزة Aga Khan للهندسة المعمارية عن مكتبة الإسكندرية، وجائزة الاتحاد الأوروبي للعمارة المعاصرة (جائزة Mies van der Rohe) عن الأوبرا الوطنية النرويجية والباليه، والجائزة العالمية للعمارة المستدامة، ودبلومة A.C. Houens Fonds، وميدالية Grosch.

وفي عام 2016، اختيرت المجموعة بصفتها أفضل مبتكر معماري في مجلة وول ستريت جورنال، كما اختارتها شركة Fast Company لتكون واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم مدة عامين على التوالي، وأوضحت المكتبة أن الحضور متاح للجمهور حتى اكتمال الحد الأقصى للقاعة، وتتوافر ترجمة فورية إلى العربية والإنجليزية.

مكتبة الإسكندرية تنعى الفنان التشكيلي عز الدين نجيب

وكانت قد نعت مكتبة الإسكندرية الفنان التشكيلي والمثقف الكبير عز الدين نجيب، الذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عاما، بعد رحلة عطاء طويلة ومثمرة.

وقدم الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العزاء باسمه واسم العاملين فى مكتبة الإسكندرية لأسرة الفقيد وتلاميذه ، سائلا الله ان يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان .



وقال الدكتور احمد زايد "إن الفقيد لم يكن فقط من رواد ونقاد الحركة التشكيلية المصرية ، بل كان متعدد المواهب ، وأثرى بمعارضه وأعماله النقدية وجدان محبي ودارسي الفن التشكيلي.