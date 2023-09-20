مكتبة الإسكندرية تنظم الاحتفالية الـ11 لتخرج شباب الصفوة الأفارقة.. الإثنين

تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، وذلك الساعة الثانية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

تخرج 500 طالب إفريقى

يفتتح الاحتفالية الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وستشهد الاحتفالية تخرج حوالي خمسمائة طالب إفريقي من الدارسين بجامعات مصر المختلفة، ويمثلون دول: السودان، جنوب السودان، أوغندا، مالاوي، جزر القمر، الصومال، جيبوتي، ومصر، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.

تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية

ويهدف برنامج "شباب الصفوة الأفارقة" إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بمكتبة الإسكندرية.

وتسخر المكتبة كل إمكاناتها لدعم وبناء قدراتهم تأكيدًا على دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية، ولتبادل المعرفة والخبرات العلمية وترسيخ العلاقات المستقبلية بين هؤلاء الشباب.

احتفالية رحلة إلى الأرض

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء احتفالية العلوم 2023 تحت عنوان «رحلة إلى مركز الأرض» بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية.

حيث ينظِّم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للعام السابع عشر على التوالي علي مدار يومي الأربعاء والخميس 20-21 سبتمبر بدءًا من الساعة 10:00 صباحاً حتي الساعة 4:00 مساءً بساحة الحضارات بالمكتبة، حيث تتناول الاحتفالية هذا العام موضوع «رحلة إلى مركز الأرض»، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض، والطبقات الأرضية، وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها، وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض مثل الديناصورات.

تهدف أنشطة الاحتفالية بشكل مباشر إلى تبسيط العلوم والحقائق العلمية، وتزويد الطلاب بالتطبيقات العملية اللازمة للتكامل مع المناهج الدراسية، هذا بالإضافة إلى تقديم عروض علمية تضم عددًا من التجارب والأنشطة التفاعلية المشوقة في جوٍّ من المرح والإثارة.