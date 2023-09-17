الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المكتبات فى مصر القديمة" محاضرة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، محاضرة بعنوان «المكتبات في مصر القديمة»، اليوم الأحد، الساعة 1 ظهرًا في قاعة الحياة في العالم الآخر بمتحف الآثار.

ويلقي المحاضرة الدكتور زين عبدالهادي؛ أستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة حلوان، ومدير مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس تحرير مجلة «عالم الكتاب».

اكتشاف مكتبات ترجع للحضارة المصرية القديمة

تطرح المحاضرة تساؤلًا حول اكتشاف مكتبات ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة، فعلى الرغم من أن الهيروغليفية أو النقوش المقدسة لمصر القديمة تعود إلى ما يقرب من 3400 قبل الميلاد - وإن كانت هناك أبحاث ودراسات حديثة تعود بالهيروغليفية إلى ما قبل ذلك - فإن المصريين عرفوا المكتبات والكتب بأشكالها القديمة، وعلى الرغم من أن الاكتشافات الأثرية كشفت عن وجود عدد قليل جدًا من المكتبات في الحضارة المصرية، فإن المصريين عرفوا المكتبات والكتب بأشكال مختلفة.

ويشير العديد من المراجع والمصادر اللاحقة إلى وجود مكتبات في أجزاء مختلفة من مصر، تعود إلى عصور فرعونية مختلفة، بما في ذلك مكتبة عُثر عليها في تل العمارنة، وهي مدينة قديمة بالقرب من الضفة الشرقية لنهر النيل، جنوب القاهرة، وتبعد حوالي 190 ميلاً. بناها الملك أمنحتب الرابع حوالي عام 1396 ق.م. 

وأصبحت عاصمة لدولتها، وعُثر في أحد دورها على ألواح طينية ولفائف بردية مكتوبة بالخط المسماري، مما يوحي بأنه كان مكتبة أو دارًا للسجلات والوثائق.

بقايا أثرية لمكتبة فى مدينة طيبة 

 بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على بقايا أثرية لمكتبة في مدينة طيبة عاصمة الصعيد منذ الأسرة الحادية عشرة، والتي تحتوي على أكبر مجمع أثري في العالم، حيث تشير الآثار الموجودة فيها إلى وجود وثائق وسجلات من مصر. يعود تاريخ مخطوطات البردي فيها إلى حوالي 1200 قبل الميلاد. 

مكتبة الاسكندرية متحف الآثار مركز زاهي حواس للمصريات المكتبات في مصر القديمة الإسكندرية

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