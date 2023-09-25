محمود عصام يطالب بالاستعداد الجيد لاستقبال الشتاء فى الإسكندرية

طالب النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بضرورة الاستعداد الجيد لموسم الشتاء بالمحافظة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية، التي تشهد ظواهر مثل زيادة معدلات سقوط الأمطار والسيول وغيرهما.

وأشار النائب محمود عصام، فى تصريحات له اليوم، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإسكندرية عليها دور كبير في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، بداية من تطهير مجاري الصرف الصحي، لاستيعاب الأمطار المتزايدة والسيول.

ضرورة مراجعة كل المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة مراجعة كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول، وتوفير الإمكانات اللازمة لقيام الأجهزة المعنية بدورها في التعامل الفوري مع أي طوارئ، حرصا على عدم تعطيل مصالح المواطنين، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة ألا يكون تعامل المسئولين "رد فعل" لما سيحدث حتى لا يتكرر سيناريو السنوات السابقة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة من الآن، يتم التعامل بها حال وقوع أي تطورات في حالة الجو.



وقال عصام: "الإسكندرية ذات طبيعة خاصة، ومن أكثر المحافظات تأثرا بالتغيرات المناخية، ومن ثم فإنها الأكثر عرضة لحدوث بعض التقلبات الجوية التي تستلزم التعامل بشكل احترافي، بما يحافظ على حياة المواطنين والممتلكات".

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجّه باستمرار الاستعدادات المكثفة لاستقبال فصل الشتاء والأمطار، سواء برصف الطرق أو تقوية شبكات الصرف الصحي، وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، أنه يتم العمل على تطهير ما يزيد على 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد على 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصبا في أنحاء المحافظة، ثم متابعة تطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة؛ لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير.