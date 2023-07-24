الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"بعد خناقة البحر في الإسكندرية".. سؤال برلماني للحكومة بشأن خدمات الأمن بالمصايف

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن ما شهده أحد شواطئ الإسكندرية من الاشتباكات بين عدد من المصطافين.

وأشار إلى أن أحد شواطئ الإسكندرية شهدت اشتباكات وتراشق بين المصطافين، مما تسبب في حالة من الفوضى، وهو ما أثر غضب عدد كبير من المتواجدين في الشاطئ.

وقال عصام: شواطئ الإسكندرية يرتادها يوميا آلاف المواطنين، وخصوصا سياحة اليوم الواحد مع دخول فصل الصيف، متابعا: ومن المفترض أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والانضباط ومنع المشاهد الفوضوية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب الشواطئ بالإسكندرية تتبع المحافظة، ويتم تحصيل رسوم ليست قليلة مقابل الدخول، وهو ما يعني أن هناك دخل معقول، يجب أن يقابله خدمات وبينها الأمن وحل أي مشكلات تطرأ بين المواطنين.

وتسائل محمود عصام: أين تأمين الشواطئ والذي من المفترض أن تقوم به المحافظة لمنع تكرار هذه المشاهد الفوضوية؟.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك متابعة بشكل مستمر، ووضع خطط للتعامل مع مثل هذه المشكلات لمنع تكرارها مستقبلا.

النائب محمود عصام موسي تحقيق الامن تحصيل رسوم سؤال برلماني سياحة اليوم الواحد محافظة الاسكندرية

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