الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مدير شركة سياحة يستولى على 2 مليون جنيه من راغبى السفر للخارج

اموال
اموال

نجحت الداخلية في ضبط مدير شركة سياحة بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

جرائم النصب و الاحتيال

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (5 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (مدير بإحدى شركات السياحة - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج - على خلاف الحقيقة - مما مكنه من الاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره (2 مليون جنيه)، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدير شركة سياحة راغبي السفر للخارج ضبط مدير شركة سياحة الداخلية سوهاج

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