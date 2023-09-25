الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 2213 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من سحب 2213 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

 ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

 

1950 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال حملات مرورية

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لضبط المخالفين

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس).

تركيب الملصق الإلكترونى الملصق الالكتروني سحب 2213 رخصة وزارة الداخلية الحركة المرورية

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