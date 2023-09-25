الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. تسكين العملاء بالمساحات التى تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة

العبور الجديدة
العبور الجديدة

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14 /9 /2023، وطبقاً لشرائح المساحات من "209م2- 267م2- 500م2" بنطاق جمعية الأمل " سابقاً"، موضحاً أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية غدا الثلاثاء الموافق 26 /9 /2023، بمقر الجهاز.

وأضاف المهندس أحمد علي أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحاً في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهاً عن أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الـ12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

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مدينة العبور الجديدة

وفي سياق آخر، قامت الإدارة الصحية بالعبور بالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة لإتاحة فريق طبى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للكشف على العملاء المترددين على المركز التكنولوجى يومياً وذلك ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وسوف يتم تقديم الخدمة حتى انتهاء المبادرة 30 /9 /2023، وتهدف الحملة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك استمراراً لجهود الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطنى المدينة.

العاصمة الإدارية

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية، الذى يتم تنفيذه بالمدينة، وكذا مشروع المدينة الطبية، الجارى إنشاؤها على مساحة 136 فدانا.

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وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لسكن الموظفين بمدينة بدر، حتى يتم البدء فى التسليم للمستحقين، مشيرا إلى تسلم عدد كبير من الموظفين وحداتهم بالمرحلة الأولى، وهو ما سهل عليهم كثيرا الانتقال للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما وفر لهم الحياة فى مجتمع سكنى حضارى مخطط.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى متابعته أيضًا موقف الخدمات المختلفة بمدينة بدر، وعلى رأس الأولويات الخدمات الطبية، حيث يتم تنفيذ المدينة الطبية التابعة لمؤسسة جامعة بدر للتنمية المجتمعية التخصصية، وهناك اهتمام بهذا المشروع الكبير. 

القرعة العلنية الاسكان جمعية الأمل العبور الجديدة الاعتلال الكلوى

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