الأحد 24 سبتمبر 2023
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مصر

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "جنة" وأعمال التطوير بدمياط الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع إسكان "جنة"، بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة، وما تم تنفيذه من أعمال حيث بلغت نسبة الإنجاز بالعمارات ٩٩٪ وأعمال تنسيق الموقع بلغت ٩٠٪. 

كما تابع الوزير ما يتم من خدمات وأعمال تطوير بالمدينة، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات، للعمل على حل أى مشكلة إن وجدت. 

فى الإطار نفسه تفقدت مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، مشروع  جنة، حيث يتم تنفيذ 59 عمارة بالمجاورة ٣٣ بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بالعمارات ٩٩٪ وأعمال تنسيق الموقع بلغت ٩٠٪،  ويتم تنفيذ المشروع طبقا للمواصفات.

رئيس دمياط الجديدة يتفقد مجموعات العمل المكلفة بالمرور على المشروعات

واستقبل المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مجموعة العمل ضمن مجموعات العمل المكلفة بالمرور على المشروعات القومية بالمدن الجديدة، بهدف تبادل الخبرات والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات، وصقل مهارات وإمكانات معاوني رؤساء الأجهزة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه. 

وبدأت الزيارة، باستعراض تقديمى عن مدينة دمياط الجديدة وما تم إنجازه بكافة القطاعات وأعمال التطوير الجارية وموقف استغلال الأراضي الشاغرة طبقاً لخطة الاستثمار والتنمية بالمدينة.

معاونو رؤساء الأجهزة يتفقدون مشروع شاطىء "قادرون"

كما تفقد معاونو رؤساء الأجهزة مشروع شاطىء "قادرون" لذوى الهمم والذى يعد أول شاطىء متكامل الخدمات، تم تنفيذه طبقاً للتوجيهات الرئاسية بدمج أصحاب الهمم وممارسة الحياة بالصورة التي تليق بهم، كما تفقدوا عدداً من المشروعات القومية الجارى تنفيذها.

وفى ذات السياق، استقبل المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مسئولي أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة أعمال المرافق بالمدينة والتى شملت محطة مياه الشرب والتى تعمل بطاقة ٢٠٠٠لتر/ثانية وأعمال التطوير الجارية بالمرحلة الأولى ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة ٥٠ ألف م٣ / يوم و٢٥ محطة رفع بأحياء المدينة.

وأوضح "خلف الله" أن الزيارة تأتي للوقوف على القدرات التشغيلية والاستيعابية للمحطات وخطوط الطرد والاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء والتكيف مع التغيرات المناخية، ومراجعة مصادر التيار الكهربائي والمصادر البديلة واستمرار شركات التشغيل والصيانة بالالتزام التام بمعدلات تنفيذ الأعمال، للحفاظ على مرافق المدينة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد خلف الله

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