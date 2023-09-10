في جولات ميدانية.. تطوير عمراني بشوارع دمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن مدينة دمياط الجديدة تتجمل بزراعة محاورها وتجميل ميادينها، استمرارًا للمجهودات المبذولة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة طبقًا لرؤية التطوير الشاملة في كل قطاعات التنمية بالمدينة.

تطوير شوارع مدينة دمياط الجديدة

وفي هذا السياق، كثّفت إدارة الزراعة أعمال الزراعة بالجزر والمسطحات الخضراء بمداخل وأحياء المدينة مع استمرار أعمال الصيانة الدورية والري وتدعيمها بالمزروعات والأشجار المزهرة بالميادين والجزر.

كما قامت إدارة التنمية برفع الإشغالات وإزالة الأتربة وعمل التسويات بقطع الأراضي الشاغرة والفضاء مع استمرار أعمال النظافة اليومية والمكافحة بأحياء المدينة، وقيام إدارة التشغيل والصيانة بمراجعة بلاعات المطر وعمل الصيانة الدورية لها ومراجعة حنفيات الحريق.

كذلك قيام إدارة الطرق بتنفيذ أعمال رفع كفاءة والبردورات بمحاور الطرق ورؤس المشيات والتنسيق للميادين

وفي سياق متصل، جارٍ الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بموقع عمارات جنه (٥٩) عمارة بالحى السادس.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديده ،على استمرار اعمال المتابعة والحفاظ على معدلات العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على محاور التنمية والاستثمار بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر "المرحلة الرابعة" بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر "المرحلة الرابعة" بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 - 100)، ووحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 - 134) بالمجاورة 34 ، يوم الأحد 1/10/2023، ووحدات بالعمارات أرقام ( 142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193 ) بذات المجاورة، يوم الإثنين 2/10/2023، مشيرا إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء 3/10/2023، لمن تخلف عن الاستلام في اليومين السابقين.

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