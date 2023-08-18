الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسؤولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الطرق بالعبور الجديدة

المهندس كمال بهجات
المهندس كمال بهجات

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن بجولة تفقدية بمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد علي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة وتذليل أي عقبات، وكذا المتابعة الدورية لأعمال ترفيق الأراضي بمناطق جمعية الأمل والطلائع والقادسية بالمدينة.

وخال الجولة تابع مسئولو الإسكان الأعمال الجارية بطريق R3 بطول 5.8 كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق  R4  بطول 11.2 كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي ذات السياق، أشاد المهندس كمال بهجات، بمعدلات تنفيذ الأعمال، وتم التأكيد على استمرار تكثيف المعدات اللازمة بالمواقع للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس أحمد على، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمنطقة سكن بديل العشوائيات بالحى الـ١٤ بالمدينة، مؤكداً ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة للمشروع، والذى يضم ٩٦ عمارة بإجمالى ٣٣٦٠ وحدة سكنية و ٩٦ وحدة إدارية  و٩٦ محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأعمال الجارية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العمرانية الجديدة الطريق الدائري العشوائيات المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس كمال بهجات

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