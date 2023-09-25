الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنظيم دورة تدريبية فى مجال إدارة المخلفات الصلبة لمصانع الأغذية

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دورة تدريبية قطرية فى مجال إدارة المخلفات الصلبة والسائلة  لمصانع الأغذية خلال الفترة من 24 – 27 / 9/ 2023 لصالح 29 مشاركا من الكوادر العاملة فى مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركات التصنيع الغذائى؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بتأهيل الكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائى وتقديم الدعم الفنى ونقل الخبرات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم فى الاستغلال الأمثل  لمخلفات التصنيع الغذائى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبإشراف عادل عبدالعظيم نائب رئيس المركز.

تراكم المخلفات الصلبة

وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد إلى أن العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية تعانى من المشاكل البيئية الناجمة عن تراكم المخلفات الزراعية بصفة عامة ومخلفات التصنيع الغذائى ومخلفات التصنيع الغذائى بصفة خاصة وعدم القدرة على التخلص منها بصورة آمنة والتى بدورها تهدد جهود هذه الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث ينتج عن أنشطة التصنيع الغذائى كميات كبيرة من المخلفات التى تعد ثروة قومية إذا ما تم تعظيم الاستفادة منها بإنتاج منتجات ذات قيمة حيوية واقتصادية عالية، ولذا تهدف هذه الدورة إلى رفع كفاءة الفئات المستهدفة في مجال التصنيع الغذائى وزيادة وعيهم بأهمية تدوير مخلفات التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى تقليل الطلب علي المواد الخام والمحافظة علي الموارد الطبيعية، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحد من تلوث البيئة الناجم عن التخلص غير الآمن من هذه المخلفات، وذلك بتعظيم الاستفادة منها؛ بجانب التشجيع على إقامة الصناعات المختلفة القائمة على مخلفات التصنيع الغذائى.

الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الدورة التدريبية  تهدف أيضا إلى إكساب المتدربين الخبرات والمهارات التصنيعية اللازمة فى مجال الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائى المختلفة وإعادة تدويرها لإنتاج مواد ذات قيمة  حيوية واقتصادية عالية، وكذلك التعرف على الطرق الصحيحة لحفظ المخلفات الصلبة لحين تدويرها، بجانب التعرف على الطرق المختلفة لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية لإعادة استخدامها مرة أخرى. 

كما تلقى الدورة الضوء على شرش اللبن واحد من أهم المنتجات الثانوية للصناعات اللبنية للتعرف على معوقات استخدامه في بعض الصناعات وكيفية التغلب عليها، وكذلك التعرف على التطبيقات الحديثة لبروتينات الشرش في المجالات المختلفة، كما تضم الدورة محورا آخر وهو تعظيم الاستفادة من النواتج الثانوية ومخلفات مجازر اللحوم، وكذلك مخلفات تصنيع الأسماك ومخلفات تصنيع الخضر والفاكهة والمخلفات الزراعية بصفة عامة والصناعات القائمة عليها.

الزراعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ينظمان الدورة التدريبية مجال ادارة المخلفات

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