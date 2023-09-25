تحت مظلة التحالف الوطنى.. توزيع 4300 قطعة ملابس وأحذية مجانًا على 450 أسرة بكفرالشيخ

نظمت جمعية الأورمان، بمحافظة كفرالشيخ، معرض ملابس مجانيًا ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين.

تنظيم معرض ملابس وأحذية مجانًا لأسر دسوق

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، تنظيم معرض ملابس بمركز دسوق، لتوزيع 4300 قطعة ملابس، عبارة عن 3850 قطعة ملابس متنوعة، بجانب 200 كوتشي لأطفال المدارس، و200 طقم ملابس زي مدرسي، وشنط مدارس وأدوات كتابية لطلاب المدارس.

وأضاف "درغام" أن المستحقين في مدينة دسوق، وقرى كفر إبراهيم وجماجمون ومحلة أبوعلي ودمنكه وكفر مجر والصافية، ومحلة مالك، وكفر العرب، وعددهم 450 أسرة، استفادوا من هذا المعرض.

فيما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

ودشنت جمعية الأورمان تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ.

وأكدت "جلالة" أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "خير بالتقسيط" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه شهريًا لمدة 10 أشهر، أو بمبلغ 420 جنيها لمدة 36 شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، لوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.