الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف الوطنى.. توزيع 4300 قطعة ملابس وأحذية مجانًا على 450 أسرة بكفرالشيخ

توزيع 4300 قطعة
توزيع 4300 قطعة ملابس وأحذية مجانا على 450 أسرة بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان، بمحافظة كفرالشيخ، معرض ملابس مجانيًا ضمن  التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين.

تنظيم معرض ملابس وأحذية مجانًا لأسر دسوق 

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، تنظيم معرض ملابس بمركز دسوق، لتوزيع 4300 قطعة ملابس، عبارة عن 3850 قطعة ملابس متنوعة، بجانب 200 كوتشي لأطفال المدارس، و200 طقم ملابس زي مدرسي، وشنط مدارس وأدوات كتابية لطلاب المدارس.

txt

استخراج بطاقة الرقم القومي لـ200 سيدة في كفر الشيخ

وأضاف "درغام" أن المستحقين في مدينة دسوق، وقرى كفر إبراهيم وجماجمون ومحلة أبوعلي ودمنكه وكفر مجر والصافية، ومحلة مالك، وكفر العرب، وعددهم 450 أسرة، استفادوا من هذا المعرض. 

فيما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

ودشنت جمعية الأورمان تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ.

وأكدت "جلالة" أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "خير بالتقسيط" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه شهريًا لمدة 10 أشهر، أو بمبلغ 420 جنيها لمدة 36 شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، لوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

ملابس أحذية التحالف الوطني كفر الشيخ دسوق

مواد متعلقة

انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

تنظيم مسابقة إبداعية في الإنشاد الديني بكفرالشيخ

استخراج بطاقة الرقم القومي لـ200 سيدة في كفر الشيخ

رياضة كفر الشيخ: انضمام اثنين من أبطال تايكوندو المشروع القومي للمشاركة في البطولة العربية

أزهرية كفر الشيخ تنظم اختبارات مسابقة البريد السنوية لحفظ القرآن الكريم

تدريب طلاب مدارس STEM بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو فى جامعة كفرالشيخ

خالد حسني بطل كفر الشيخ يشارك في البطولة الإفريقية البارالمبية لتنس الطاولة

حملات نظافة وإزالة للإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر.. فيتوريا يعلن استدعاء 11 محترفًا لقائمة المنتخب

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

مصرع 8 وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

"البترول" تُعلن طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بـ23 منطقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى