الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة"..

استخراج بطاقة الرقم القومي لـ200 سيدة في كفر الشيخ

سيدات قري حياة كريمة
سيدات قري حياة كريمة

استقبل مركز شباب خان الجني بإدارة شباب مطوبس بمحافظة كفر الشيخ أكثر من 200 مواطنة من سيدات قرى "حياة كريمة"؛ لاستخراج الرقم القومي لهن ضمن مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ومصلحة الأحوال المدنية، وذلك في إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بدورها كمراكز خدمة مجتمعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تقديم الخدمات التطوعية للمواطنين

من جهته، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التطوعية لخدمة الجمهور وفق بروتوكولات التعاون التي تتم مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى استقبال مراكز الشباب للقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية والقوافل الطبية البيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ لأهالي القرى، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين مؤسسة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لتسهيل استخراج الرقم القومى لسيدات قرى "حياة كريمة" ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" وغيرها من الخدمات التى تقدم من خلال مراكز الشباب.

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وتستقبل مراكز شباب "حياة كريمة" بمطوبس، المواطنين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.

وحاليًا يتم تنفيذ مئات المشروعات التنموية والخدمية بقرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

استخراج الرقم القومى الاحوال المدنية كفر الشيخ حياة كريمه

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