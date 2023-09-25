اعتقال 142 شخصًا في احتجاجات بأرمينيا

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الشرطة الأرمينية اعتقلت ما لا يقل عن 142 شخصًا في احتجاجات مناهضة للحكومة في العاصمة يريفان حتى الآن.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب القنابل الصوتية، محذرة من أنها ستستخدم ما وصفتها بالإجراءات الخاصة حال استمرار الاشتباكات.

عبور 1050 شخصًا إلى البلاد من كراباخ

وبدأ عدد من الأرمن مغادرة عاصمة إقليم ناجورني كاراباخ الانفصالي بأعداد كبيرة، متجهين إلى أرمينيا في سيارات في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حيث عبر 1050 شخصًا إلى البلاد من كراباخ، وهو إقليم في أذربيجان تسكنه أغلبية من الأرمن، بحسب تصريحات الحكومية الأرمينية.

وكانت أرمينيا حضت الأمم المتحدة على إرسال بعثة لمراقبة وضع الأرمن في ناجورني كراباخ، بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي حكمه الانفصاليون على مدى عقود.

وتظاهر مناهضون للحكومة الأرمينية في شوارع العاصمة يريفان لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على تعامل الحكومة مع الأزمة في إقليم ناجورنى كاراباخ.