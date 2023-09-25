التعاملات الصباحية| أسعار الفراخ اليوم الأثنين 25-9-2023

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن عدة جنيهات حيث سجلت اليوم 69 جنيها في بورصة الدواجن مقابل أسعار أمس الأحد والتي سجلت 67 جنيها للكيلو.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن لتصل إلى 67 جنيها، وتصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 78 جنيها للكيلو.

سجلت سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأثنين 25 سبتمبر بورصة الدواجن ليسجل 85 جنيها، تصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها تصل للمستهلك بـ 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 65 جنيها تصل للمستهلك بـ 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض أرضي اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 53 جنيها تصل إلى المستهلك بـ 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 50 جنيها، تصل إلى المستهلك بـ55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 58 جنيها، تصل للمستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 54 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه و الأوراك اليوم الأثنين 25 سبتمبر 2023

سجل سعر كيلو أوراك الفراخ في المحلات التجارية اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 86 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 94 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو الأجنحة في المحلات التجارية اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 54 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو البانيه اليوم في المحلات التجارية اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة الدواجن 154 جنيه للكيلو الواحد.