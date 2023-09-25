الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر للتعدين يستضيف بترول أسيوط في دورى المحترفين

تدريبات فريق النصر
تدريبات فريق النصر للتعدين

يستضيف النصر للتعدين فريق بترول أسيوط في الرابعة عصر اليوم بملعب النصر للتعدين بأسوان في الأسوع الأول لدوري المحترفين .

فريق النصر للتعدين بقيادة مدربه حسن عبد المنعم قدم عروضا قوية في دوري القسم الثاني الموسم الماضي ونجح في التأهل لدوري المحترفين، ويسعى لحصد أول ثلاث نقاط لتأكيد نواياه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتعاقد نادي النصر للتعدين مع 21 لاعبا وهم: السيد عطية حارس الزمالك، ومحمود تايسون، وأحمد مجدي، وأحمد صبحي من المقاولون  ومحمد حسن لاعب العبور، وأحمد الحوت من اتحاد الشرطة، وإيهاب بيبو من دمنهور، وأحمد الجوهري لاعب النجوم،  ومحمد شريف حارس بتروجت، ومحمد جمال وأيمن ندا لاعبي بايونيرز، وأحمد صالح من كهرباء الإسماعيلية، ومؤمن بدوي وعمر مختار من الأوليمبي، ومحمود خلف ومحمد عبد الفتاح لاعبى الإعلاميين، ونور نبيل من بورفؤاد، ومحمد إبراهيم عليان من المدينة المنورة، ومصطفى أوتاكا من الألومنيوم، والسيد حمص لاعب بلدية المحلة، ومحمود نعيم لاعب أسوان وإيسترن كومباني السابق.

في المقابل شهد بترول أسيوط تغييرات بالجملة بدء من رحيل هشام عبد المنعم الذي قاد الفريق للصعود لدوري المحترفين، وتعيين أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق، وقام عبد المقصود بإجراء عملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق بالتعاقد مع 21 لاعبا هم: يوسف النبراوي، ومحمد فرحان لاعبى إف سي زد، وعبد الرحمن خميسي من سبورتنج، ومحمد عماد من ميت خلف، ومحمود مقلد لاعب الجمهورية شبين، وأبوبكر فوزي من سرس الليان، وعبد الله صابر لاعب كسكادا، ومحمود عوكل من الزرقا.

كما تم التعاقد مع إبراهيم البشبيشي لاعب دمنهور، ومحمد صبحي من نبروه، وأيمن ندا من بايونيرز، وإسلام أحمد حارس مستقبل وطن، وسعد جمال من الفيوم، ومحمود سمكة لاعب الشمس، وأحمد الرفاعي من بلدية المحلة، وأحمد ناصر لاعب سوهاج، وإبراهيم الشيشتاوي من دمياط، ومحمد عيد الديب من أسمنت أسيوط، وأحمد بدوي حارس النصر، وعلي إسماعيل لاعب طلائع الجيش، ومحمد وليد من نجمة سيناء، وأحمد خالد من الجونة.

يدير المباراة محمد ناصر عباس، ويساعده أحمد عبد الباسط، وسيد أبو خاطر، ومعهم عبد الحكيم ناصر حكما رابعا.

دوري المحترفين النصر للتعدين فريق بترول أسيوط حسن عبد المنعم أحمد عبد المقصود

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