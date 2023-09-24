الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السكة الحديد ولافيينا يتعادلان سلبيا في افتتاح دوري المحترفين

مباراة السكة ولافيينا
مباراة السكة ولافيينا

تعادل فريقا السكة الحديد ولافيينا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب السكة الحديد في افتتاح مسابقة دوري المحترفين وشهدت المباراة أول حالة طرد في الدوري كانت من نصيب سيلا لاعب السكة الحديد.

خلال نصف ساعة الأولى من الشوط الأول كان السكة الحديد الأكثر خطورة وفي الدقيقة السابعة تلقى محمود عبد العاطي كرة عرضية من ركلة حرة وسددها برأسه لكن برعي كاميني حارس لافيينا أبعدها إلى ركنية.

وعاد كاميني للتألق في الدقيقة 17 وأبعد الكرة التي سددها محمود عبد العاطي من داخل منطقة الست يارادات.

ونال باسم عادل مدافع السكة إنذارا للخشونة في الدقيقة 34 وقبل نهاية الشوط الأول قام الحكم إبراهيم محجوب بطرد سيلا لاعب السكة الحديد لاعتداءه على سكولز لاعب لافيينا لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي .

في بداية الشوط الثاني أجرى أمير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد تغييرا بنزول محمد أشرف بدلا من محمد جمال وتسبب النقص العددي في انكماش فريق السكة للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى لافيينا وفي الدقيقة 56 أجرى أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافيينا التغيير الأول بنزول عمر عبد الشافي بدلا من يوسف فهيد وفي الدقيقة 57 مرر جون إيفيري كرة عرضية أمام المرمى سددها محمود عبد العاطي برأسه بجوار القائم .

في الدقيقة 61 أطلق سكولز لاعب لافيينا قذيفة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 63 دفع أميرعزمي مجاهد بسامي عبد الستاربدلا من محمود عبد العاطي وفي الدقيقة 71 دفع أحمد عيد عبد الملك بمحمد أسامة وأحمد سالم بدلا من محمد عبد الشافي " عسلية " ونيمار.

حاول لافيينا خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة دون جدوى وأحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. 

دوري المحترفين السكة الحديد لافيينا أمير عزمي مجاهد احمد عيد عبد الملك

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