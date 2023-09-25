هل تساهم الطاقة الشمسية في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟

بعد أزمة انقطاع التيار الكهربي الماضية، بدأ التفكير في الاتجاه إلى المصادر الدائمة للطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية في مصر، لمواجهة التغيرات المناخية التي دخل فيها العالم، وتسببت في العديد من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير، وهنا تنبهت مصر إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز الاستدامة البيئية.

وبناء على ذلك، خرج اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتصريحات أكد فيها تركيب 11 محطة للطاقة الشمسية متصلة بالشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى محطتين غير متصلتين بالشبكة في بعض القرى المستهدفة، بهدف توريد وتركيب وتشغيل نظم الخلايا الشمسية في هذه المناطق وزيادة إنتاج الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة، وتم توفير الدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة دولة اليابان.

وجرى توزيع هذه المحطات الشمسية في المناطق النائية والقروية لتوفير الكهرباء للسكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يساهم في توفير الكهرباء المستدامة والنظيفة للمنازل والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة في تلك المناطق.

وعليه، أشاد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة للتوسع في توليد الطاقة الشمسية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإضاءة المباني الحكومية والشوارع بها فضلا عن اللمبات والكشافات الموفرة للطاقة.

لكن يبقى السؤال، هل يساعد التحول إلى الطاقة الشمسية على تقليل انقطاعات التيار الكهربي التي باتت مصر تواجهها في الآونة الأخيرة، وكم من الوقت سنستغرق للوصول إلى مرحلة التحول الكاملة إلى الطاقة الشمسية، وهو ما أجاب عنه عدد من الخبراء والمتخصصين.

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خبير هندسة الطاقة: لوح شمسي سيخفض فاتورتك التي تتجاوز 1000 جنيه

قال مروان هاني، الخبير في هندسة الطاقة والبيئة، إنه يمكن استخدام لوح شمسي واحد، جهاز محول وبطاريات لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، قوة اللوح الشمسي تتراوح بين 2 و3 كيلوواط، ويتم استخدام بطاريتين بقدرة 12 فولت و100 أمبير للوحدة.

وأوضح "هاني"، في حديثه، أن يمكن استخدام أنواع مختلفة من البطاريات مثل بطارية سيارة جديدة أو مستعملة، أو حتى بطارية دراجة هوائية بسعر يتراوح حول 600 جنيه، لكن يمكن استخدام جهاز المحول مع البطارية فقط عند انقطاع التيار الكهربائي لفترات قصيرة، بشحنها من كهرباء الشبكة عند عودتها، أما في حالة استمرار انقطاع الكهرباء لفترة تصل إلى 8 إلى 10 ساعات، فإن عودة الكهرباء لن تكون كافية لشحن البطاريات، وهنا يكمن دور اللوح الشمسي الواحدة.

في شرحه، أوضح مروان أن اللوح الشمسي يمتص أشعة الشمس ويحولها إلى طاقة كهربائية تخزن في البطاريات للاستخدام خلال فترات انقطاع الكهرباء، وعندما يتعلق الأمر بتغذية القطاع السكني أو الصيدليات والمعامل، يمكن استخدام جهاز المحول من نوع "Inverter Pure Sine Wave"، حيث يتوافر في هذه الأماكن أحمال حساسة للجهد الكهربائي مثل الشاشات الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

واختتم حديثه، بأن هذه العملية يمكن أن تساهم في خفض فاتورة الكهرباء المرتفعة التي تتجاوز الـ1000 أو 1500 جنيه مصري، ورغم أن هذا الحل لن يلغي الحاجة إلى استخدام الشبكة الكهربائية بشكل كامل، إلا أنه سيقلل من تكلفة الاعتماد عليها بشكل كبير.

مدير شركة للطاقة الشمسية: أسعار مولدات الطاقة الشمسية يبدأ من 25 ألف جنيه

والتقط منه أطراف الحديث، المهندس عرفة منصور، المدير العام لشركة أوربت لأنظمة الطاقة الشمسية، الذي أكد أن تركيب وحدات تخزين كهرباء صغيرة، قادرة على تشغيل الأجهزة الضرورية في المنزل لمدة تتراوح بين ساعة و4 ساعات، وهي مدة كافية لتلبية الاحتياجات خلال انقطاع الكهرباء اليومي الذي لا يتجاوز تلك المدة.

وأوضح "منصور"، في حديثه، أن تلك الوحدات يبدأ سعرها من 25 ألف جنيه، وكلما زادت الجودة وسعة التخزين زاد المبلغ، وهي تقريبًا أسعار مقاربة لأجهزة المولدات التي تعمل بالديزل، بل على العكس تلك المولدات التي تعمل بالطاقة الشمسية ستكون دائمة وصديقة للبيئة.

صاحب إحدى شركات الألواح الشمسية: تعرف على كمية الكهرباء الشمسية من فاتورتك

وقال المهندس مصطفى الشريف، صاحب إحدى شركات الألواح الشمسية، إن نظام المحطات عبارة عن لوح شمسي، وكابلات، وشاسيهات، وبطاريات، ولكل منها مقاييس خاصة، والذي يتم بناء على كمية الكهرباء التي تحتاجها المنشأة.

ولفت "الشريف"، في حديثه، إلى أنه يمكن التعرف عليها من خلال معرفة أحمالها الموجودة بفاتورة الكهرباء، وبناء عليها يتم التعرف على الاستهلاك اليومي لها ويتم تركيب المحطة الشمسية اللازمة.