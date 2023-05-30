انعقدت الجمعية العمومية لجمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، يوم الأحد 28 مايو الجارى، وكلف أعضاء مجلس إدارة الجمعية، هشام أحمد محمد عبد الغني الجمل برئاسة الاجتماع.

تضمن جدول أعمال الجمعية، اعتماد الميزانيات والحساب الختامي، وكذلك اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية، والمصادقة على مشروع الموازنة التقديرية، وتعيين مراقب الحسابات، واعتماد اللائحة الداخلية للجمعية، واسقاط وإبراء ذمة مجلس الإدارة، إضافة إلى انتخاب كلي لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وعددهم 7 أعضاء.

وقرر مجلس الإدارة بأغلبية الحضور، انتخاب مجلس الإدارة الجديد، والذي تكون من هشام أحمد محمد عبد الغني الجمل، وأحمد محمد كمال الدين، وعاصم محمد حسن، ومحمد شوقي عامر، ومحمد أسامة عبد الفتاح، ووليد محمد كمال حبيب، ووائل سامي محمد.

كما اجتمع مجلس الإدارة المنتخب في نفس اليوم عقب نهاية اجتماع الجمعية العمومية لتشكيل هيئة المكتب، وقرر بالأغلبية تجديد الثقة في هشام الجمل، رئيسًا لمجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، على أن تكون هيئة المكتب التنفيذي للجمعية كالآتي: هشام أحمد محمد عبد الغني الجمل (رئيس مجلس الإدارة)، ومحمد شوقي عامر (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وعاصم محمد حسن (أمين الصندوق)، ووائل سامي محمد عبد الغني (الأمين العام).