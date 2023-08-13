وزير البترول يفتتح 4 مشروعات بميناء الحمراء بالعلمين الجديدة

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جولة في ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة. وتضمنت هذه المشروعات محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات، وتهدف إلى تن diversification مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميجاوات ساعة خلال السنة، لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي، وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية.

تم تنفيذ المحطة من قبل شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

كما تم افتتاح محطة مضخات شحن البترول الجديدة بميناء الحمراء لمضاعفة قدرة ومعدلات شحن الخام من تسهيلات الميناء إلى الناقلات، وذلك لتصل إلى مليون برميل يوميًا، وتقليل المدة الزمنية للشحن. تم إضافة ثلاث مضخات رفع بقدرة 355 كيلووات، وثلاث مضخات رئيسية بقدرة 1.1 ميجاوات.

وفي ختام الجولة، قام الملا بإعطاء إشارة تشغيل المستودع الجديد لتخزين البترول الخام، وهو المستودع رقم 8 في الميناء، بسعة 630 ألف برميل، ليصل بذلك السعة التخزينية الحالية للميناء إلى 2.8 ملايين برميل. تم تنفيذ أعمال التصميمات للمشروعين من خلال شركة إنبي، وأعمال الإنشاءات بواسطة شركة بتروجت.

وافتتح الوزير مشروعًا جديدًا لتطوير وتحديث منظومة الأمن والسلامة في ميناء الحمراء، ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى تعزيز وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل ومواجهة حالات الطوارئ. وقد تم إنشاء منظومة متكاملة لمكافحة الحرائق البرية وتطوير منظومة المكافحة البحرية في الميناء، وذلك لتوفير متطلبات السلامة لتوسعات الميناء، بالإضافة إلى تحديث منظومة الإنذار والإطفاء بالكامل. وقد نفذ المشروع شركتا إنبي وبتروسيف.

حضر الجولة كلٌ من علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة، ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع، والمهندس أحمد الخليفة، كيل وزارة البترول للمشروعات، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس شركة إنبي، والمهندس عمرو عبدربه، رئيس شركة جاس كول.