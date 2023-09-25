تفاصيل معرض رأس المال للشركات الناشئة المصاحب لاجتماع البنك الآسيوى للاستثمار

تزينت مدينة شرم الشيخ لاستقبال 4000 من وزراء المالية ورؤساء البنوك والمسولين الماليين ورجال الأعمال من 106 دول حول العالم لحضورفعاليات جلسات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الحدث الرئيسي للبنك، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة يومي ٢٥ و٢٦ سبتمبر برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وشهد أمس وصول الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي ١٦٠ وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.

الشركات الناشئة في البنية التحتية الخضراء

وأقيم على هامش الاجتماعات اليوم معرض AIIB لرأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في البنية التحتية الخضراء والمدعومة بالتكنولوجيا، ويعد معرض رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال البنية التحتية الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا أحد الأحداث الجانبية للاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لعام 2023 بمصر، وسيوفر لرواد الأعمال فرصة للحصول على إجابات حول خطة أعمالهم الناشئة من كبار المتخصصين في الاستثمار في البنك الآسيوي وغيرهم من قادة الصناعة.

من يمكنه المشاركة؟

يمكن لرجال الأعمال الذين يقومون بتطوير أعمال تركز على ابتكارات المرحلة المبكرة (ما قبل السلسلة A أو السلسلة A/B) في البنية التحتية الخضراء أو المدعومة بالتكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها في أحد أعضاء البنك الأسيوى للاستثمار في البنية التحتية التسجيل في الدورة.

كيف سيتم إجراء العرض؟

سيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وستتم دعوة أفضل ثلاث شركات تم اختيارها لتقديم مقترحاتها شخصيًا إلى لجنة من الحكام خلال معرض Venture Capital Showcase في شرم الشيخ، وغطي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تكاليف عضو واحد من الفريق لتقديم الاقتراح شخصيًا خلال معرض رأس المال الاستثماري في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ.

وستكون المقترحات العشرة الأوائل من بين الشركات الأولى التي سيتم إدراجها في منصة Infratech الخاصة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهذا سيمنح رواد الأعمال فرصة لعرض أفكار أعمالهم أمام جمهور عالمي.

كيف تمت المشاركة

قدم المتقدمون خطة عمل تتضمن ابتكارات في البنية التحتية الخضراء أو المدعومة بالتكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها في أحد أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم تقديم الاقتراح باللغة الإنجليزية فى أقل من 15 صفحة.

من هم القضاة المحكمين؟

يأتى على رأس القضاة المحكمين دونج إيك لي، المدير العام للإدارة المصرفية (المنطقة 1)، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كي فانج، المدير العام لإدارة مراقبة التنفيذ، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وفرانك بيليتز، مدير الاستراتيجية، إدارة الاستراتيجية والسياسة والميزانية، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وجيا يونج هوه، مسؤول الاستثمار الرئيسي، الأسهم الخاصة، الإدارة المصرفية (المنطقة 1) بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وجيفري باين، الشريك الإداري لشركة Golden Gate Ventures وساتيش أندرا، الشريك الإداري، شركة Endiya Partners

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل والبنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها بدأء عملياتة في بكين في يناير 2016، وتوسع إلى 106 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار أمريكي وحاصل على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.

ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي، وتبلغ المحفظة الاستثمارية لمصر 1.3 مليار دولار.