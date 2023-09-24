الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الألفي" يكشف لـ"الشاهد" الفرق بين عبور القناة واقتحامها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز و اللواء محمد زكي الألفي،

كشف اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، الفرق بين عبور القناة واقتحام القناة، مؤكدًا أن ما جرى يعد اقتحام وليس عبور لقناة السويس لأنها تعد أكبر مجرى ملاحي في العالم.

 وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز: "عبور القناة كان من الممكن أن يكلفنا خسائر تتخطى 20%، حتى أن الخبراء العسكريين كانوا بيأكدوا أن العبور يتحتم امتلاك قنبلة ذرية لأنها من أكثر النقاط الحصينة.

اقتحام القناة كان مستحيلًا

وتابع: "الجيش تخطى عوائق عديدة، مثل المانع المائي، والساتر الترابي بارتفاع 20 متر وبزاوية ميل حادة 45 درجة، ثم مواجهة نقاط حصينة يراقب منها العدو ويطلق نيرانًا مؤثرة".

وواصل: "كان هناك  دبابات تتحرك بشكل معين لمنع أي اقتحام، بأوقات محددة، مع وجود النابالم المشتعل على سطح القناة، وبالتالي كان الاقتحام مستحيلًا أمام ضغط عدو قادر يمتلك العديد من الإمكانيات.

الشاهد برنامج الشاهد الالفي عبور القناة اقتحام القناة

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