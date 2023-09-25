الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حملات شعبية لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول أحد المواطنين، إنه قضى عمره في اليمن ويقيم في مصر منذ قرابة سنتين، مؤكدًا على أن أهم ما يميز الدولة المصرية هو الشعور بالأمن والأمان بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنه خلال الفترات الماضية شهدت مصر العديد من المشروعات الضخمة التي أثرت بالإيجاب على الشعب المصري بالكامل، ومن أهم تلك المشروعات شبكة مترو الأنفاق، خدمات الاتصالات والإنترنت والتي أصبحت فوق الممتاز.

وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الفترات الماضية والتي ساعدت في توفير الأمن والأمان، معلقًا :"أهم حاجة شوفتها في مصر هي إحساس الأمن والأمان، دا غير الناس مفيش أحلى من الشعب المصري ومعاملته مع الناس كأنك من دمه وعايش العمر كله معًا".

إنجازات الرئيس السيسي 

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

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