السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: شكرًا للرئيس السيسى على القرارات الأخيرة وندعم ترشحه فترة جديدة (فيديو)

مواطن
مواطن

على مدار سنوات من ولاية الرئيس السيسي، شهدت الدولة طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، وهي التي لمسها رجل الشارع، ودعمت على مدار كل تلك السنوات ثقتهم في القيادة السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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مواطن استقبل الرئيس في منزله: "السيسي حنين والخير قادم على يديه بإذن الله"

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مواطن استقبل الرئيس في منزله: "السيسي حنين والخير قادم على يديه بإذن الله"

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن إسلام، أحد المواطنين، عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

وتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حزمة القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها اليوم السبت، والتي أهمها هي زيادة رواتب الموظفين والعاملين داخل الدولة بجانب زيادة المعاشات لكبار السن، وهو أمر غاية في الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكد على دعمه الكامل له خلال تلك الفترة، نظرًا لما حققه الرئيس من إنجازات على كافة المستويات، معلقًا "الرئيس حقق اللي محدش عرف يحققه من قبله وخدم المواطنين بكل سبل الدعم، ويكفي أنه قدر يعيشنا في أمن وأمان لا في تفجيرات ولا سرقة ولا الكلام بتاع زمان ده أبدًا".

وتمنى استدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في رئاسة الجمهورية لأكثر من فترة انتخابية قادمة، لافتًا إلى أن استطاع إنقاذ الدولة المصرية من بين الدولة العربية الأخرى التي تشهد خرابًا ودمارًا حاليًا.

واختتم حديثه بالدعوات للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "ربنا ينصره على الإرهاب ويمسك البلد فترات وفترات ويكتر من إنجازاته اللي رافعه البلد لفوق".

إنجازات في عهد الرئيس السيسي

وضمن إنجازات الرئيس السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان، مشروعات الإسكان المتوسط بالمحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

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