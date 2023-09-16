السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مواطن استقبل الرئيس في منزله: "السيسي حنين والخير قادم على يديه بإذن الله"

الموطن الذي استقبل
الموطن الذي استقبل الرئيس السيسي

كشف عادل فكري عبد العليم، الموطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله بقرية "سدس الأمراء"، كواليس زيارة الرئيس السيسي له بمنزله خلال وجوده بالقرية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "الرئيس كان جاي القرية، وكان موجود على بعد 200 متر من الشقة بتاعتي، وكان داخل على مشروع شقق الإسكان الاجتماعي، وأنا أول عمارة كان هيعدي عليها، وكنت أنا وأولادي واقفين في البلكونة، وقلت له اتفضل عندنا يا ريس، فابتسم وقال لي أنا طالعلك أهو وغير اتجاهه وجاء إلى المنزل وشرفني".

وتابع: "مكنتش مصدق وهو طالع عندي ودخل عندنا ورحب بيا، وقعد معانا حوالي 10 دقايق، وأنا رحبت به وشكرته على المجهود اللى عمله في حياة كريمة، لأن القرية اتنقلت نقلة كبيرة وبقت مدينة مش قرية".

أولادي سعداء والرئيس جبر بخاطرنا

ولفت إلى أولاده سعداء جدا بزيارة الرئيس، وحتى الآن لا يصدقوا أن الرئيس كان في منزلنا، مواصلًا: "الرئيس جبر بخاطر كل واحد نادى عليه خلال الزيارة". 

وأردف: "الرئيس حنين جدا، وأب لينا كلنا ومتخيلتش إنه بالطيبة والسماحة دي وأخلاقه عالية أوي، والخير قادم على إيديه بإذن الله".

عادل فكري عبد العليم سدس الأمراء الموطن الذي استقبل الرئيس السيسي اخر النهار محمد الباز

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