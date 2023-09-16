الباز: استقبال أهالي قرية "سدس الأمراء" يعكس مدى شعبية السيسي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن استقبال أهالي قرية "سدس الأمراء" للرئيس عبد الفتاح السيسي هو مشهد لا يخرج عن المعتاد، فالرئيس من اليوم الأول وهو يبني في كل مكان في مصر، ويقرر أن يغير وجه الحياة في مصر.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن غالبية الشعب المصري حُرم من حقوقه الطبيعية، المتمثلة في الحصول على خدمات تليق به، منوها بأن الرئيس السيسي وصل للناس من خلال "حياة كريمة" وأكد أن التنمية تشمل الجميع.

ولفت إلى أن قياس شعبية الرئيس لا تعتمد على ما يكتبه رواد السوشيال ميديا، ولكن من خلال زيارات الرئيس للمحافظات والقرى ومدى الحب الذي يظهره الناس للرئيس.

مصر لا تعاني من أزمة سياسية

وتابع: "مشهد النهاردة بيرد على متنشنجي الإعلام اللي بيخرجوا ويصوروا الأمر وكأن مصر تعيش أزمة سياسية حادة.. مصر عندها مشكلة اقتصادية والرئيس توجه بالشكر للناس على تضحياتهم خلال الأزمة الاقتصادية، ولكن مصر لا يوجد بها أزمة سياسية".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي خلال 10 سنوات أعطى كل ما يستطيع في مواجهة جماعات تتحدث في السياسة دون أن يكون لها اتصال بالواقع.