فوزي إبراهيم: أؤيد تشكيل لجنة لبحث نسب نشيد بلادي بلادي لسيد درويش

قال الشاعر فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، إنه لا صحة لما يتم ادعائه حول نسب أنشودة بلادي بلادي لسيد درويش وإنما من كلمات يونس القاضي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن جمعية المؤلفين والملحنين لم تعتمد على الوثيقة اللي خرجت عن المحكمة المختلطة بشأن اعتماد تأليف يونس القاضي لنشيد "بلادي بلادي"، ولكن اعتمدت على ما قدمه الحارس القضائي محمد البحر درويش، من أسماء الاغاني والبيانات وما ذكره بنفسه كل أغنية ألفها من ولحنها من أيضًا، موضحًا أن محمد البحر درويش سجل أن نشيد "بلادي بلادي" من تأليف يونس القاضي.

سيد درويش كان مؤلفًا وملحنًا وموزعًا موسيقيًا

ولفت أمين صندوق جمعية المؤلفين، إلى أن سيد درويش كان مؤلفًا وملحنًا وموزعًا موسيقيًا، وأنه لا ينفي عن سيد درويش أنه كان مؤلفا، ولكن نشيد بلادي بلادي من كلمات زكي القاضي.

وتابع: "أؤيد تشكيل لجنة حتى نصل إلى الحقيقة الكاملة حول من مؤلف كلمات نشيد بلادي بلادي".