الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانيون: الرئيس السيسي أعاد الأمن والاستقرار للدولة المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال ناصر عطية، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي؛ تقدم جهودًا عظيمة غير مسبوقة للنهوض بكافة القطاعات، لاسيما قطاع الصحة الذي شهد تطورا كبيرا ساهم في بناء نظام صحي متكامل، وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب المصري.

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إنجازات الدولة المصرية في قطاع الصحة
أضاف عطية في تصريحات صحفية له اليوم، أن انجازات الدولة المصرية في قطاع الصحة لا ينكرها إلا حاقد أو جاحد، فقد شهد هذا الملف الهام طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات الصحية التي تستهدف تحسين الصحة العامة للمواطن المصري، وإحداث نقلة نوعية شكلاً ومضموناً في المنظومة الصحية.

وأعلن عضو النواب دعمه وتأييده لترشح الرئيس السيسي، لولاية رئاسية جديدة وخوض انتخابات الرئاسة 2024، لاستكمال مسيرة التنمية التي تجوب كافة أنحاء البلاد، وبناء دولة قوية متقدمة.

واختتم  ناصر عطية:"الرئيس السيسي تولى حكم مصر في فترة عصيبة للغاية، لكنه عبر بها إلى بر الأمان، وأعاد إليها الأمن والاستقرار، لذلك أعلن تأييدي ودعمي له".

وقال أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات عظيمة سطرها التاريخ بحروف من نور، ونهض بالدولة المصرية إلى بر الأمان، رغم كافة الصعوبات والتحديات.

أضاف دياب في تصريحات اليوم، أن الرئيس السيسي قضى على مخططات أهل الشر الشيطانية الخبيثة، وحافظ على الهوية الوطنية المصرية، وصحح مسار الوطن، ودشن الجمهورية الجديدة التي تتسع لجموع الشعب المصري العظيم.

وأعلن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، دعمه وتأييده لترشح الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، وخوض انتخابات الرئاسة، لاستكمال النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.  

واختتم دياب: "الرئيس السيسي صنع معجزات بكل المقاييس، وأعاد الأمن والاستقرار إلى الوطن، والمصريون يقدرون جيدًا الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية الحكيمة لتنمية مصر والنهوض بها".

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