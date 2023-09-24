مواطن سكندرى: الرئيس السيسى حافظ على مصر وحقق طفرة تنموية كبرى (فيديو)

عبَّر الحاج "عطية محمد" من الإسكندرية، عن حبه ودعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لإنجازاته الواضحة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وقال في حديثه لـ"الدستور": "نقف مع الرئيس السيسي، ومع مصر لنعبر بها الأزمات ومواصلة البناء والتعمير، ومواجهة المتربصين"، لافتًا إلى أن الوطني هو من يقف بجانب بلده مثلما حدث عقب حرب 1967، وخلال حرب الاستنزاف حتى جاء النصر في عام 1973 بفضلٍ من الله، وتكاتف المصريين.

استكمال المسيرة

وأضاف أن الرئيس السيسي يحارب في عدة جهات، وهو ما ندركه وندعو الله أن يكمل مسيرتنا جميعًا، لحماية بلدنا ووطننا الذي ننعم به رغم ما نراه من حولنا وما وصلت إليه العديد من الدول في سوريا وليبيا واليمن والعراق، فيجب علينا الحفاظ على وطننا واستقراره.

وأشاد باستقبال أهالي بني سويف الرئيس السيسي، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي غيَّر وجه الصعيد بأكمله وحقق طفرة تنموية كبرى به لم تحدث من قبل، متابعًا أن محافظات الصعيد بوجه خاص شهدت مشروعات كبرى وتطورات في الصناعة والزراعة، فضلًا عن مشروعات الطرق والاهتمام بالظهير الريفي في كل محافظات مصر.

واختتم: "نحن الآن نعيش في أمان.. بلدنا بخير ورئيسنا يعمل لتنميتها واستقرارها.. وتحيا مصر".