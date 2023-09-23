حماة الوطن: الرئيس أحدث نقلة نوعية بالمحافظات (فيديو)

قال محمد ربيع، أمين مساعد المواطنة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن ما حدث من إنجازات على أرض مصر في فترة قليلة وسنوات معدودة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يتم في دول كبرى بالعالم، مشيرًا إلى أن الرئيس لديه رؤية وتخطيط للتطوير يعمل عليه منذ أن تولى حكم مصر.



تغيير كبير لم يحدث في كبرى دول العالم

وأوضح لـ"الدستور" أنه كان يعيش فترة طويلة خارج مصر ومع عودته رأي تغيير كبير لم يحدث في كبرى دول العالم التي تستغرق وقت طويل لإنجازات مشروعات بهذا الحجم مثل ما حدث في مصر من مشروعات قومية وبنية تحتية ومدن جديدة وتطوير في جميع القطاعات والمجالات.

الإسكندرية حظيت بالعديد من المشروعات



وأضاف أنه مواطن سكندري لذا يرى الإسكندرية حظيت بتطوير كبير ومشروعات قومية كبرى في عهد الرئيس السيسي من تطوير العشوائيات التي كنا نعاني منها، وبناء مدن بشاير الخير و محور المحمودية، الذي نادينا به من سنوات طويلة والذي أصبح شريان جديد من شرايين الطرق بالإسكندرية، فضلا عن محور التعمير المشروع العملاق للطرق بالإسكندرية، والبنية التحتية، فهو إنجاز بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأكد أننا اعتدنا من الرئيس السيسي على أن يكون لنا عزم وهمة ونعمل ونحقق ما نريد أن تكون عليه مصر، ففي أقل من 10 سنوات أحدث الرئيس نقلة نوعية في كل محافظات مصر وذلك لأن لديه رؤية وتخطيط ولا بد أن نعمل بجد لنستكمل هذه الإنجازات مع الرئيس.

وأشار إلى اننا نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعوه للترشح لفترة رئاسية جديدة، لأن ما حدث في مصر من إنجازات لم نراه سوى على يد هذا الرجل الذي يعمل جاهدًا لإعلاء إسم مصر دائمًا، وتوفير عيشة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء المدن والقرى قائلًا: " ندعوك للترشح يا ريس لفترة رئاسية جديدة وكلنا معاك".



