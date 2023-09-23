السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماة الوطن: الرئيس أحدث نقلة نوعية بالمحافظات (فيديو)

محمد ربيع أمين مساعد
محمد ربيع أمين مساعد المواطنة بحماة الوطن

قال محمد ربيع، أمين مساعد المواطنة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن ما حدث من إنجازات على أرض مصر في فترة قليلة وسنوات معدودة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يتم في دول كبرى بالعالم، مشيرًا إلى أن الرئيس لديه رؤية وتخطيط للتطوير يعمل عليه منذ أن تولى حكم مصر.


تغيير كبير لم يحدث في كبرى دول العالم 

وأوضح لـ"الدستور" أنه كان يعيش فترة طويلة خارج مصر ومع عودته رأي تغيير كبير لم يحدث في كبرى دول العالم التي تستغرق وقت طويل لإنجازات مشروعات بهذا الحجم مثل ما حدث في مصر من مشروعات قومية وبنية تحتية ومدن جديدة وتطوير في جميع القطاعات والمجالات.

الإسكندرية حظيت بالعديد من المشروعات


وأضاف أنه مواطن سكندري لذا يرى الإسكندرية حظيت بتطوير كبير ومشروعات قومية كبرى في عهد الرئيس السيسي من تطوير العشوائيات التي كنا نعاني منها، وبناء مدن بشاير الخير و محور المحمودية، الذي نادينا به من سنوات طويلة والذي أصبح شريان جديد  من شرايين الطرق بالإسكندرية، فضلا عن  محور التعمير المشروع العملاق للطرق بالإسكندرية، والبنية التحتية، فهو إنجاز بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأكد أننا اعتدنا من الرئيس السيسي على أن يكون لنا عزم وهمة ونعمل ونحقق ما نريد أن تكون عليه مصر، ففي أقل من 10 سنوات أحدث الرئيس نقلة نوعية في كل محافظات مصر وذلك لأن لديه رؤية وتخطيط ولا بد أن نعمل بجد لنستكمل هذه الإنجازات مع الرئيس.

وأشار إلى اننا نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعوه للترشح لفترة رئاسية جديدة، لأن ما حدث في مصر من إنجازات لم نراه سوى على يد هذا الرجل الذي يعمل جاهدًا لإعلاء إسم مصر دائمًا، وتوفير عيشة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء المدن والقرى قائلًا: " ندعوك للترشح يا ريس لفترة رئاسية جديدة وكلنا معاك".

 


 

IMG_٢٠٢٣٠٩٢٣_٠٩٣٣٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٣_٠٩٣٣٤٣
الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية المشروعات القومية محافظة الاسكندرية دعم الرئيس

مواد متعلقة

دورة أحمد رزق.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في بمكتبة الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشروع إدارة مياه الأمطار واستعدادات موسم الشتاء (فيديو)

محافظ الإسكندرية يشارك في مؤتمر التنمية العضوية للمنطقة الروتارية

محافظ الإسكندرية: الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة فى القطاع الصحى والتمكين الاقتصادى

رئيس الرابطة النوبية بالإسكندرية: الرئيس حافظ على البلد وعبر بها من الأزمات (فيديو)

تكريم عدد من النجوم فى حفل افتتاح مهرجان "مسرح بلا إنتاج" فى الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تقييم المشروعات المقدمة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

بمشاركة 80 مدرسة و3500 طالب.. مكتبة الإسكندرية تفتتح "احتفالية العلوم"

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

"العلمين الجديدة" و"العاصمة الإدارية".. نماذج حاضرة فى جلسات مؤتمر دولى بالأردن

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

"الوزراء": لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة