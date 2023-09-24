على الدين هلال: الرئيس السيسى لم يفز بانتخابات 2014 بطريق مفروش بالورود

كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، عن آخر مستجدات الحوار الوطني لماذا تم تعطيل الجلسات مع قرب انتخابات الرئاسة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:" الرئيس السيسي لم يفز بانتخابات 2014 بطريق مفروش بالورود".

وأضاف أن الرئيس السيسي هو أول من تحدث عن التقدم في التنمية الاقتصادية ولابد أن نسير بنفس السرعة في مجال الإصلاح السياسي، لذلك دعا للحوار الوطني.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقود مسيرة وطن ويبني حياة جديدة والدعوة للحوار الوطني كانت خطوة مهمة للغاية، موضحًا أن كلمة السر في نجاح الحوار الوطني هو بناء الثقة.

وأوضح أن أعظم إنجاز للحوار الوطني هو اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني من أشخاص قادرين على الحوار للبحث عن القاسم المشترك.