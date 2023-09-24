سفير الأرجنيبن يزور الأزهر: أهم معالم الحضارة الإسلامية في مصر

أعرب سفير الأرجنتين جونزالو أوريو لابيتيا عن بالغ سعادته بزيارة الجامع الأزهر، الذي جاوز عمره ألف عام، موضحًا أن هذه الزيارة لم تكن الأولى، فقد زار الجامع الأزهر في وقت سابق، وهو ما دفعه لتكرار زيارته إلى أحد أهم معالم الحضارة الإسلامية في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من البعثة الدبلوماسية الأرجنتينية إلى الجامع الأزهر، اليوم الأحد، ضم وزير مستشار نائب بعثة الأرجنتين إلى مصر خوسيه ألبيرتو فلوريس فيلاسكو وعددًا من أفراد البعثة، حيث كان في استقبال الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، وأفراد العلاقات العامة والإعلام بالجامع الأزهر.

وخلال الجولة، استمع الوفد الأرجنتيني إلى شرح تفصيلي عن التاريخ العريق للجامع الأزهر وأروقته التي حملت العلم وقامت بتدريسه على مدى القرون، كما تفقد رواق الأتراك الذي يضم اللجنة الرئيسية للفتوى بالأزهر الشريف.

والتقى الوفد ببعض أطفال رواق الطفل لحفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر، وأعربوا عن سعادتهم باهتمام الجامع الأزهر ومؤسسة الأزهر عموما بالتعليم الديني في هذه السن المبكرة للأطفال.

من جانبه، استعرض مدير الجامع الأزهر الأنشطة العلمية التي يقدمها الجامع الأزهر للجمهور من محاضرات شرح كتب التراث وحلقات القرآن الكريم للأطفال والكبار ومحاضرات العلوم الشرعية والعربية، مؤكدًا سماحة الإسلام والمعاني السامية لهذا الدين العظيم، والمنهج الوسطي المعتدل، الذي يرسخ قيم التعايش السلمي بين الطوائف والأديان المختلفة داخل المجتمع واحترام الآخر ومعتقداته.

في نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح الشامخ، وثاني أقدم الجامعات في العالم أجمع.

يشار الى أن الارجنتين من الدول التى تستهدفها وزارة السياحة والاثار لزيادة الحركة السياحية الى مصر .